نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين للأسر الأولى بالرعاية عبر موقع دعم مصر وبوابة مصر في المقال التالي
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم، عن شروط إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين للأسر الأولى بالرعاية، وقالت أنه على من تنطبق عليهم الشروط التي تم تحديدها الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية للتموين، أو من خلال الدخول على موقع دعم مصر، وتسجيل أبنائهم وقالت الوزارة أنها تسعى لدخول أصحاب الدخول المنخفضة في ضمن منظومة التموين، للتيسير عليهم ورفع المعانات عنهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بسبب وباء كورونا المستجد، الذي خفض دخول معظم الناس في مصر والعالم، وفيما يلي الشروط الواجب توافرها في المواليد الجدد التي يقبل أضافتهم على بطاقات التموين.
شروط إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين
- يجب أن يكون الدخل الشهري لا يزيد عن 1500 جنيه في الشهر.
- أصحاب المعاشات لا يزيد المعاش عن 1200 جنيه في الشهر.
- يجب أن لا يقل عمر الطفل المراد أضافته عن سنتين.
- يجب أن يكون الطفل المضاف ينتمي للأسر الأولى بالرعاية ومن هم دخولهم قليلة.
- يسمح بإضافة الزوجة بنفس شروط المواليد الجدد المشار إليها أعلاه.
رابط تسجيل المواليد الجدد على بطاقة التموين 2021
لمن يرغب في أضافه مواليد على بطاقة التموين بشرط أن تنطبق عليهم الشروط أعلاه، عبر الدخول على الروابط التالية.
طريقة تسجيل المواليد الجدد على بطاقة التموين
- الدخول على رابط بوابة مصر الرقمية.
- تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة لكي يكون لك حساب على البوابة.
- النقر على أيقونة الخدمات التموينية.
- الدخول على أيقونة خدمات التموين.
- الدخول من خلال أيقونة خدمات التموين إلي أفراد أسرتي.
- أضافه المواليد الجدد مع أرفاق شهادة الميلاد الكمبيوتر والضغط على زر حفظ البيانات.
شروط إضافة المواليد الجدد واستخراج بطاقة تموين جديدة
- يمكن أستخراج بطاقة تموين جديدة لمن دخولهم لا تزيد عن 2400 جنيه أو معاش لا يزيد عن 1500 جنيه.
- الأسرة المضاف لها 3 أبناء يمكنها أضافه طفل رابع بشرط أن تكون من الأسر الأولى بالرعاية.
- الأسرة الأولى بالرعاية التي لها طفلين في بطاقة التموين يمكنها أضافه طفلين أخرين.
- أضافه المواليد تكون بحد أقصى طفلين مع الزوج والزوجة.
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