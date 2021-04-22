/628162/أشرف-صبحي-وزير-الشباب-والرياضة-يستقبل-رئيس-الكاف--تفاصيل

وغادر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة مستشفى دار الفؤاد بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بعد الحادث الذي تعرض له، على خلفية ذهابة إلى البحيرة لإفتتاح بعد المنشأت الشبابية التابعة للوزارة.

وكان الدكتور أشرف صبحي، تعرض إلي حادث سير على الطريق الصحراوي أثناء الذهاب إلى البحيرة، وتم نقلة على الفور إلى المستشفى من أجل تلقي الرعاية الكاملة.

وجاء قرار مغادرة المستشفى للوزير بعد الاطمئنان على صحته وأجرى بعض الفحوصات الطبية وقررت إدارة المستشفى خروجة بعد استقرار حالته الصحية.

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واستقرت الحالة الصحية للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وذلك بعد تعرضة لحادث سير على طريق مصر- الاسكندرية الصحراوى بسبب إختلال عجلة القيادة، وذلك خلال توجهه إلى محافظة البحيرة لجولة تفقدية لافتتاح عدد من المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة الدكتور محمد فوزي ان الحالة الصحية لدكتور اشرف صبحي تسير بشكل مستقر ومن المقرر خروجه من المستشفي بعد الاطمئنان التام علي صحته .

ومن ناحية اخري طمأن الدكتور هاني مورو مدير الطوارئ بمستشفى دار الفؤاد ان الحالة العامة لوزير الشباب والرياضة مستقرة ولا تستدعي أي قلق من المتوقع خروجه فور الانتهاء من كافة الفحوصات الطبية اللازمة له.

وعلى جانب آخر توافد عدد من القيادات علي رأسهم اللواء احمد راشد محافظ الجيزة واللواء هشام آمنه محافظ البحيرة وعلي الجانب الرياضي المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، اللواء احمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الأفريقية وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية، ولفيف من كبار الشخصيات العامة والسادة النواب للأطمئنان على حالته الصحية.