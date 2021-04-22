/628166/رئيس-الرابطة-الإسبانية-لايمكن-المساس-بأسماء-الأندية-الإسبانية

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني للكرة، انه مازال رافض بطولة دوري السوبر الأوروبي، معلق علي موقفه من الانديه الإسبانية المشاركة بها.

قال: " الاندية الإسبانية المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي، ريال مدريد وأتليتيكو مدريد وبرشلونة، لايمكن معاقبتهم علي المشاركة في بطولة لم تنطلقو لم يكن لها وجود".

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وأضاف: " برشلونةوريال مدريد وأتليتيكو مدريد اكبر اندية الدوري الإسباني ولهم قاعة جمهورية كبيرة علي مستوي العالم، وتاريخهم في كرة القدم كبير، ولايمكن معاقبتهم".

وأختتم: " أكبر خطئ يمكن ان نفعله، رداً علي تلك لأندية بسبب المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي، أكبر عقوبة رد علي خطئ تلك الاندية هو معاقبتهم والمساس بأسمائهم".

رفض الأتحاد الإيطالي لكرة القدم معاقبة الثلاث فريق يوفنتس ووميلان وإنتر وذلك بعد المشاركة فى دورى السوبر الأوروبى، وكان يوفنتوس وإنترو ميلان، جزءاً من بطولة دورى السوبر الأوروبى، قبل الإنسحاب مساء أمس الأربعاء.

والجدير بالذكر أن أعلن 12 ناديا كبيرا في قارة أوروبا التواجد والمشاركة في دوري السوبر الأوروبي، وزاد عليهم منذ قليل فريق بايرن ميونخ الألماني، والذي كان مترددا في قبول المشاركة.

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وسيكون فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، مكلفا برئاسة دوري السوبر الأوروبي، لأن الفكرة كان يعمل عليها منذ سنوات عديدة، وأنضم له حتي الآن 12 فريق بجانبة وهم: آرسنال، برشلونة، أتلتيكو مدريد، ميلان، يوفنتوس، إنتر ميلان، ليفربول، تشيلسي، توتنهام، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، بايرن ميونخ.