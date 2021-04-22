/628169/محمد-فضل-مكنتش-مرتاح-في-الأهلي-علشان-كده-مشيت
أكد محمد فضل لاعب نادي المقاولون العرب، والنادي الأهلي،ونادي سموحه ونادي الإسماعيلي السابق، في لقاء مع سيف زاهر في برنامج " قصة ولعبه “علي قناة أون تايم سبورت"، أن فترة في النادي الأهلي.
قال: " لعبت مع النادي الاهلي في اول مسيرتي الكروية، تحت قيادة مانويل جوزيه، وهي فترة شهدة علي تألقي مع الفريق".
وأضاف: " جوزية فضل الكثير علي في الفريق، وجاء غيابي عن الفريق في العديد من المشاركات بسبب مانويل جوزيه".
وزاد: لعبت لصالح النادي الأهلي ثلاث سنين تحت قيادة مانويل جوزيه، وشفت الكثير من التغيرات في مركزي وهذا كان سبب رحيلي عن النادي الأهلي".
وأختتم: " الاهلي نادي كبير وأحترمه بشكل لايقدر، ولكن في النهاية أنا مشيت من النادي الاهلي بسبب إني مكنتش مرتاح معاه في النادي وتغيرات المراكز الكتير".
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