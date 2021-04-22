ملخص أحداث مسلسل النمر الحلقة 9..نرمين الفقي تتمكن من خداع محمد إمام

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ملخص أحداث مسلسل النمر الحلقة 9، شهدت العديد من التفاصيل النارية التي جعلت المسلسل يدخل في منافسة كبيرة مع مسلسلات رمضان 2021، ليستطيع أبطال المسلسل خجز مكان لهم وسط زخم المسلسلات الرمضانية.

دوت الخليج يرصد ملخص مسلسل النمر الحلقة التي تربعت على عرش التريند، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أصبح المسلسل حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

تفاصيل الحلقة التاسعة من مسلسل النمر

مسلسل النمر الحلقة 9، تشهد الحلقة خداع شمس "نرمين الفقي" للنمر، حيث ذهبت شمس لتسليم الالماظ للتاجر اللبنانى مقابل خمسة ملايين دولار منه، وبعد أن انتهت شمس من صفقتها نقلت شمس ماتسلمته من مال إلى المخزن، وقامت بالاتفاق مع عنتر الحلق "بيومى فؤاد" وابنه حسن بالوقوف أمام المحل لأن النمر بالتأكيد سيظهر فهي كانت على علم بمراقبة النمر لها.

شمس تتمكن من خداع النمر

ولكن أرسل النمر صديقه سكلانس الذي يجسده محمود حافظ، ليشعل الحريق لتشيتهم، فاجتمع الجميع حول النار بينما ظهر النمر أمام المحل ففهمت شمس أنه يحاول إلهاءهم حتى يذهب للمخزن الذى وضعت فيه النقود، وبالفعل ذهب النمر للمخزن وضرب رجال شمس وسرق النقود من التابوت، وكانت شمس أثناء ذلك أرسلت ثمن الشحنة الأصلي في كيس قمامة إلى منزلها لابنها علي، واكتشفت النمر خداع شمس له عندما كان يقتسم الغنيمة مع سكلانس صديقه، فأرسل للمعلمة شمس رسالة صوتية قال فيها: "ملعوبة يا شمس".

وانتهت أحداث مسلسل النمر الحلقة التاسعة بظهور نوح وهو يرتدي غطاء الوجه الذي يرتديه النمر أثناء السرقة، في الكاميرات وهو يحمل حقيبة في يده ودخل بها حارة لا يوجد بها كاميرات، ثم صاح بأن هناك حريق، مما جعل الحكمدار الذي يراقب جميع الكاميرات بالشك في نوح وصديقه سكلانس.

مسلسل النمر

الجدير بالذكر أن، مسلسل النمر من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، إنتاج سينرجي للإنتاج الفني، ويعرض عبر قناة "الحياة"، في الساعة 10:45 مساء، ويعاد في الثانية صباحًا.

وهو من بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور.