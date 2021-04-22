تعرف على ضحية رامز جلال الليلة في رامز عقله طار..شاب متألق

/628172/تعرف-على-ضحية-رامز-جلال-الليلة-في-رامز-عقله-طارشاب-متألق

يستضيف الفنان رامز جلال، اليوم الخميس، الفنان الشاب أحمد مالك ليكون الضحية العاشرة في برنامج المقالب الشهير "رامز عقله طار" الذي يواصل من خلاله مغامراته السنوية التي يفتعلها في أصدقائه من مشاهير الفن والرياضة على السواء.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حلقة أحمد مالك في برنامج رامز عقله طار، حيث تبدأ الحلقة بوصول غريمة رامز جلال إلى مدينة الملاهي في الرياض، وإستقبال حسن عسيري له، ومن ثم يأخذه في جولة ترفيهية بين الألعاب. أحمد مالك في رامز عقله طار يطل أحمد مالك في برنامج رامز عقله طار، بعدما استطار رامز جلال النيل من نجوم عديدة ومتنوعة على مدار الأيام القليلة الماضية، ليستكمل مغامراته لنهاية شهر رمضان. ويعد أحمد مالك عاشر ضحايا رامز جلال في البرنامج، حيث كان أول ضحاياه المطرب أحمد سعد، والثاني لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر رمضان صبحي، والثالث كلا من مطرب المهرجانات حمو بيكا والراقصة لوردينا، والرابعة كانت الفنانة ويزو، أما الخامس فكان نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد مجدي أفشة، وكانت دينا الشربيني سادس الضحايا، ومهاجم اتحاد جدة ونجم المنتخب السعودي فهد المولد السابع، بينما كان نجم مسرح مصر محمد عبدالرحمن الشهير بـ"توتا" ثامن الضحايا، بينما كان التاسع نجم الكوميديا محمد هنيدي.

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