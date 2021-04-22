السفير المصرى فى ليبرفيل يلتقى وزير المياه والبيئة الجابونى

جدة - نرمين السيد - التقى السفير سيف قنديل، سفير مصر لدى الجابون، لى وايت وزير المياه والغابات والبحار والبيئة الجابونى، وقد تناول اللقاء التنسيق بين البلديّن فى موضوعات البيئة والتنمية المستدامة، ولا سيّما فى إطار لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة لتغير المناخ، والتحضير لمؤتمر الأطراف السادس والعشرين للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ.





كما تم خلال اللقاء مناقشة سُبل الترويج لسياسات الاستغلال المستدام للغابات الاستوائية من أجل الحفاظ على قدرة الغابات على امتصاص انبعاثات الكربون، فضلاً عن مناقشة سُبل تعزيز التعاون بين البلديّن فى مجال تصنيع وتجارة الأخشاب الاستوائية.

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