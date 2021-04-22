المنيا.. تسليم 80 شقة للأسر الأكثر احتياجًا

جدة - نرمين السيد - شهد محافظ المنيا أسامة القاضى، اليوم الخميس، القرعة العلنية لتوزيع 80 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية بقرية "المحرص" بمركز ملوى، ضمن مشروعات إسكان الأسر الأولى بالرعاية، فى إطار خطة الدولة للاهتمام بالأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا.





وأوضح رئيس مدينة ملوى أحمد السايس، فى تصريح صحفى، أنه تم إنشاء 4 عمارات بواقع 20 شقة لكل عمارة، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة والنظافة، والتحقق من سلامة الوصلات الكهربائية، والمياه والصرف الصحى بالعمارات وترقيم جميع العمارات والشقق، وإنهاء الإجراءات بالتنسيق مع التضامن الاجتماعى حتى تصل الشقق إلى مستحقيها.

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