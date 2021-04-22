جدة - نرمين السيد - قرر الأنبا ويصا مطران البلينا، أن تقتصر صلوات جمعة ختام الصوم وأحد السعف وأسبوع الآلام على الكهنة والشمامسة فقط.



جدة - نرمين السيد - قرر الأنبا ويصا مطران البلينا، أن تقتصر صلوات جمعة ختام الصوم وأحد السعف وأسبوع الآلام على الكهنة والشمامسة فقط. وتابع أن صلاة قداس عيد القيامة العدد فيها محدود من شعب الكنائس وبالحجز المسبق، نظرًا لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسبوع الآلام بدون حضور شعبى فى البلينا.. وعيد القيامة بالحجز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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