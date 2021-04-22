جدة - نرمين السيد - يفتتح محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة ومساعد وزير الأوقاف لشئون الامتحانات والتدريب الدكتور محمود عبد الخالق الفخرانى، غدًا الجمعة، مسجد الشهيد "محمد سمير شراب" بالعريش بمحافظة شمال سيناء.





وقالت وزارة الأوقاف، فى بيان اليوم الخميس، إن الدكتور محمود عبد الخالق الفخرانى سوف يؤدى خطبة وصلاة الجمعة بالمسجد المذكور، بمناسبة عيد تحرير سيناء، ويكون موضوع خطبة الجمعة تحت عنوان (أيام العزة والنصر فى الشهر الفضيل).

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدًا.. افتتاح مسجد الشهيد محمد سمير شراب بالعريش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.