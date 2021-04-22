صور.. جامعة القاهرة توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

جدة - نرمين السيد - وقعت جامعة القاهرة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بروتوكول تعاون، للاستفادة من خبراتها العملية والتطبيقية فى تنفيذ المشروعات باعتبارها بيت خبرة فى العديد من المجالات والتخصصات الهندسية، وذلك بحضور رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورئيس جامعة القاهرة.





يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المنظومة التعليمية بالجامعات المصرية وتبادل الخبرات العلمية وتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر فى شتى المجالات. ويأتى البروتوكول ضمن خطة الجامعة فى الانفتاح على المجتمع ووضع كافة إمكانياتها للمشاركة مع أجهزة الدولة فى تحقيق التنمية الشاملة لمصر، من خلال تقديم حلول علمية حديثة شاملة بواسطة علماء الجامعة وأساتذتها فى مختلف المجالات، والاستفادة من خبرات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى تنسيق التعاون للوصول لتلك الأهداف حيث تعمل الهيئة وفق رؤية علمية وتطبيق أحدث التقنيات العالمية فى مشروعاتها. يأتى ذلك من منطلق حرص القوات المسلحة لتعزيز أفاق التعاون المشترك فى آليات العملية التعليمية والبحثية الشاملة بما ينعكس آثاره على الارتقاء بخطة التنمية الشاملة بمصر ويدعم أجهزة الدولة المختلفة فى تنفيذها.

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