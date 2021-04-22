صور.. مدبولى: إعداد خطة لتطوير خطوط الملاحة لنقل الصادرات المصرية

جدة - نرمين السيد - حضر الاجتماع المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، والدكتورة أمانى الوصال، المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، وداليا تواضروس، مساعد وزير قطاع الأعمال، والمهندس محمد طايل، مساعد وزير النقل للمتابعة وتطور الأداء، والدكتور أيمن أبوجريشة، المستشار الاقتصادى لاتحاد الغرف التجارية.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الأهمية الكبيرة التى توليها الحكومة لملف الصادرات، وتيسير جميع السبل للوصول لمعدلات الزيادة المخطط لها، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًّا إعداد دراسة وخطة لتطوير خطوط الملاحة لنقل الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن زيادة الصادرات مرتبطة بتطوير خدمات النقل البحرى.

من جانبه، قال المهندس كامل الوزير إن وزارة النقل اتخذت خطوات عاجلة فيما يتعلق بتوافر خدمة النقل البحرى على خطوط الملاحة العالمية لنقل الصادرات المصرية سواء الحاصلات الزراعية، أو المنتجات الصناعية وغيرها من السلع، وخصوصا التى تُصدر فى حاويات إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

كما استعرض وزير النقل خلال الاجتماع نتائج دراسة تطوير الأسطول المصرى لخدمة تجارة مصر الخارجية، فى إطار رؤية مصر 2030، بناءً على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لسد الفجوة بين حجم الطلب على خدمة النقل البحرى لتجارة مصر الخارجية والطاقة الاستيعابية للأسطول الوطنى الحالى، ودعم تنافسية الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية من خلال توفير خدمات نقل بحرى عالية الكفاءة، وتطوير منظومة نقل الصادرات المصرية من السلع التى تتأثر بعنصر الوقت (الحاصلات الزراعية والسلع سريعة التلف) بهدف ضمان جودة وسرعة تواجد هذه السلع فى السوق العالمى وتحقيق أسعار تنافسية لهذه السلع فى موانئ الدول المستوردة.