عاجل .. شكرى يسلم رسالة الرئيس السيسى إلى نظيره التونسى

جدة - نرمين السيد - وكان شكرى قد وصل إلى تونس، اليوم الخميس، وكان فى استقباله نظيره التونسى عثمان الجرندى وذلك ختاما لجولته الإفريقية.

وبدأ وزير الخارجية جولته الإفريقية بزيارة كينيا ثم جزر القمر فى مستهل جولته ثم جنوب إفريقيا، والكونغو الديموقراطية، والنيجر، والسنغال، حاملاً رسائل من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلى أشقائه رؤساء وقادة هذه الدول حول تطورات ملف سد النهضة والموقف المصرى فى هذا الشأن.