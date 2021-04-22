صور.. وزيرة الصحة تبحث إنشاء المدينة الطبية للمعاهد القومية

جدة - نرمين السيد - عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا، اليوم الخميس، لبحث إنشاء "المدينة الطبية للمعاهد القومية" على أحدث النظم بما يواكب التقدم العلمى والتكنولوجى الذى تشهده مصر فى مختلف المجالات، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.





جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أحمد السبكى، مساعد الوزيرة للرقابة والمتابعة، ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محمد حسانى، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور إيهاب كمال، مساعد الوزيرة لشئون التعليم الطبى المهنى، والدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتورة نيفين النحاس، مديرة المكتب الفنى للوزيرة ورئيس الإدارة المركزية للدعم الفنى، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مقترح إنشاء "المدينة الطبية للمعاهد القومية" لتصبح صرحًا طبيًا وتعليميًا يضم فروع جديدة للمعاهد القومية التابعة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة والتى يبلغ عددها 9 معاهد بمختلف التخصصات الطبية.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة وجهت بإعداد دراسة عن إنشاء المدينة الطبية بما يضاهى المدن الطبية العالمية فى دول العالم المتقدم، لافتة إلى ضرورة استحداث معاهد تضم تخصصات جديدة مثل الجراحات التكميلية، ومعاهد أبحاث الچينوم، كما أكدت أن هذه المدينة ستحدث نقلة نوعية فى الخدمات الطبية للمواطنين بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة، كما ستصبح ذراعًا علميًا وبحثيًا هامًا لوزارة الصحة.

وأشار "مجاهد" إلى أن الوزيرة وجهت أيضًا بإعداد دراسة لإنشاء "المعهد القومى للتميز الإكلينيكى" بالتعاون مع كلية الطب جامعة هارفارد الأمريكية وتجهيزه بأحدث الوسائل التكنولوجية فى التشخيص والعلاج، لإتاحة فرص التدريب والتعليم الطبى المهنى لمقدمى الخدمة الصحية فى مصر، بما يساهم فى تخريج جيل من الأطباء قادرين على تلبية احتياجات القطاع الصحى.

وذكر "مجاهد" أن الاجتماع تناول عرض الموقف الحالى لتطوير ورفع كفاءة المستشفيات التعليمية على مستوى الجمهورية، حيث وجهت الوزيرة فى هذا الصدد بإنشاء مستشفيات تعليمية بالمحافظات الخالية من هذه الصروح الطبية التعليمية، وربطها بمراكز بحثية جديدة يتم إنشاؤها، بما يساهم فى تطوير التعليم الطبى والبحث العلمى بوزارة الصحة، من خلال توفير الإمكانات اللازمة للبحوث الطبية للمساهمة بصوره فعالة فى حل المشاكل الصحية بما يواكب التطور العالمى فى مجال البحوث الطبية.