رابط موقع دعم مصر وشروط إضافة المواليد للأسر الأولى بالرعاية

رابط موقع دعم مصر- يبحث العديد من المواطنين المصريين عن كيفية إضافة المواليد الجدد، نظرا لما تم الإعلان عليه من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية بخصوص تفعيل خدمة إضافة المواليد الجديدة للفئات الاجتماعية المحتاجة والتي لديها دخل ضعيف، إذن سوف نتعرف عبر موقع ثقفني عن رابط الدخول على موقع دعم مصر وأهم الشروط لإضافة المواليد الجديدة ببطاقات التموين.

رابط موقع دعم مصر

كما هو معلن عليه فموقع دعم مصر يقدم العديد من الخدمات الجديدة من بينها يستطيع الفرد المتزوج استخراج بدل تالف أو فاقد أو فصل اجتماعي، مع أنه لا يزال مقيدا على البطاقة التموينية الخاصة بأسرته، حيث إنه بإمكانه استخراج بطاقة تموين شخصية والفصل الفصل من بطاقة أسرته، كما يمكن تفعيل الخدمة الجديدة وهي نقل بطاقة التموين الخاص بالفرد من محافظة إلى محافظة أخرى.

أهم الشروط لإضافة المواليد الجديدة ببطاقات التموين

إضافة المواليد الجديدة للفئات الأولى بالرعايةكل من يكون لديه دخل شهري يزيد عن 1500 جنيه او المعاش الخاص به حاليا 1200 جنيه،

شهر يوليو المقبل وفي بدايته سوف يتم الرفع من الحد الأدنى في إضافة المواليد الجديدة

يمكن لأي فرد يحوز على دخل شهري 2400 جنيه أو معاش مقدر ب 1500 جنيه استخراج بطاقة جديدة

إضافة المواليد الجديدة تشمل كل من يبلغ عمره سنتين فما أكثر، ولصالح الفئات أصحاب الدخل الضعيف والأولى بالرعاية

الحد الأقصى من إضافة المواليد الجديدة وهو أربعة أفراد للبطاقة الواحدة وتشكل كل من الزوج الزوجة واثنان من الأبناء

العائلة التي لديها ثلاثة أفراد مسجلون في البطاقة يمكنها إضافة أحد الأبناء بشرط أن تكون تلك العائلة

من الأولى بالرعاية ويمكن أيضا للعائلة التي تملك فردين مسجلين في البطاقة أن تضيف 2 من عدد أبنائها.

يستطيع الزوج تفعيل إضافة زوجته إلى بطاقته الشخصية إذا كانت ليس لها أي دعم وغير مقيدة على أي بطاقة تموين أخرى، بنفس شروط خدمة إضافة المواليد الجديدة.

الولوج إلى رابط موقع دعم مصر

يمكن للمواطنين المصريين وبالأخص الفئات الاجتماعية المحتاجة للرعاية الدخول عبر موقع دعم مصر وتسجيل البيانات الخاصة بالبطاقة التموينية