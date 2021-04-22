/628174/الرئيس-يوجه-بتسخير-كل-الإمكانات-لمساعدة-الأشقاء-في-ليبيا-لتحسين-أوضاعهم

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسخير الإمكانات المصرية وتقديم أوجه المساعدات الممكنة، من أجل دعم الأشقاء الليبيين في جميع المجالات، وزيادة فرص التعاون المتاحة بين البلدين الشقيقين، بما يساعد على تحسين ‏الأوضاع الاقتصادية وتحقيق الأمن والاستقرار، ويدعم تنفيذ خارطة الطريق المتوافق عليها وصولا إلى الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل.

مدبولي يطلع الرئيس على نتائج زيارته

يأتي ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أطلع الرئيس على نتائج زيارته إلى ليبيا، على رأس وفد وزاري رفيع المستوى.

فيما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أشار إلى إنه جرى الاتفاق على تحديد موعد لاستئناف انعقاد أعمال اللجنة المصرية الليبية العليا المشتركة خلال الأسابيع المقبلة، وذلك لأول مرة بعد توقفها منذ عام 2009.

إعادة فتح البعثات الدبلوماسية المصرية في ليبيا

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور مصطفى مدبولي استعرض أيضا مختلف الملفات والموضوعات التي تمت مناقشتها مع الجانب الليبي، بما فيها التوافق حول إعادة فتح البعثات الدبلوماسية المصرية في ليبيا في كلٍ من طرابلس وبني غازي في أقرب وقت، بالإضافة إلى طلب رئيس الحكومة الليبية من مصر بدعم ليبيا من خلال اتخاذ الإجراءات العاجلة لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا، وكذا تيسير حركة التنقل بين البلدين، حيث تم التوافق على سرعة وضع الضوابط والأطر الخاصة لتنظيم وضع العمالة المصرية والمجالات ذات الأولوية للعمل بها، بالإضافة إلى الاستعانة بالشركات المصرية، خاصةً في قطاعات الكهرباء والبنية التحتية والإسكان والمواصلات، وذلك لتنفيذ المشروعات المختلفة المقرر طرحها خلال الفترة القادمة في ليبيا.