محمد فضل: كهربا غلط ونسي انه في الأهلي

علق محمد فضل لاعب النادي الأهلي السابق ونادي المقاولون العرب ونادي سموحه والأسماعيلي السابق، علي أزمة محمود كهربة مع النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، خلال لقاء مباشر مع سيف زاهر في برنامج "قصة ولعبة" علي قناة اون تايم سبورت.

قال: " محمود كهربا اخطأ مع النادي الاهلي في الكثير من التصرفات التي يحدثها في النادي وعليه الإلتزام بعض الشئ ، لأن النادي الاهلي تحكمة قواعد".

وأضاف: " عندما توج الأهلي ببطولة كأس مصر امام طلائع الجيش، حصل مشادة بيني وبين كهربا، في مراسم التتويج بالبطولة".

وأكمل: " ولكن المشكلة انتهت في نفس الوقت بيني وبينه، وهو إعتزرلي شفوي وإحنا موجودين في نفس اليوم في حفل التتويج، وبعتلي رسالة بعد كده وأعتزرلي بشكل رسمي".

وأردف: “ محمود كهربا لاعب محترم وصاحب أخلاق، ولكنه متهور ومتعصب ودي مشكلة بالنسبالة بتسببله الكثير من الحوادث في النادي الاهلي وهو في نادي لايسمح بالأخطاء، ويحاسب علي كل كبيرة وصغيرة”.

وأختتم: " كهربا عندما قائم بالخطأ في النادي الاهلي الاهلي عاقبه، ومكنش متخيل إن الأهلي ممكن يعمل معاه كده، ولكن الأهلي قواعده بتمشي علي كل من في النادي الأهلي".