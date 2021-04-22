ضل راجل حلقة 10.. أبرز الأحداث المثيرة

ترقب الجمهور عرض مسلسل ضل راجل الحلقة 10 لمعرفة رد فعل غادة عقب صدمتها برؤية جلال -ياسر جلال- أمام بيتها، وهل سيتمكن من معرفة المجرم الذي اعتدى على ابنته أم ستفشل محاولاته.

دوت الخليج يرصد ملخص أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل ضل رجل للنجم ياسر جلال، الذي يُعرض على فضائية قناة الحياة في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

محمد يسري يبعد أنظار ياسر جلال عنه

استهلت الحلقة بإقناع حازم -محمد يسري- جلال بأن من اعتدى على ابنته سافر إلى الخارج بعد فعلته ولم يعرفوا له عنوان أو اسم، وأزاح التهمة عنه تمامًا واقتنع الأخير.

نور اللبنانية تستئصل الرحم

روت ملك -نور اللبنانية- لعمتها ما حدث لها من إجهاض وتلف الرحم واستئصاله بعد أن تعدى طليقها عليها بالضرب.

خروج رنا رئيس من المشفى وتعدي ياسر جلال عليها

خرجت شهد -رنا رئيس- من المشفى وعادت إلى البيت، ومن ثم طلب منها جلال أن تخبره عن الشاب الذي دخلت مع في علاقة وتعدى عليها فرفضت خوفًا عليهم فإنهال عليها بالضرب.

مدير المشفى يحول نور للتحقيق

أخبر مدير المشفى نور أنها محولة للتحقيق نتيجة لتسليمها إقرار حالة شهد للنيابة دون أن يُختم بختم المشفى والرجوع له قبل إتخاذ تلك القرارات الحاسمة.

ياسر جلال يلحق بأحد الشباب

انتهت أحداث مسلسل ضل راجل الحلقة 10 بملاحقة جلال لأحد الشبان الذي تعرض إلى طالبة لديه وأخذ يهددها بصورة لها معه.

مسلسل ضل راجل يذاع يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 12 منتصف الليل، بطولة ياسر جلال، ونرمين الفقى، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغنى، ورنا رئيس، ومحمد يسرى، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

الجدير بالذكر، أن الجمهور اثنى على مسلسل ضل راجل منذ الحلقات الأولى للمسلسل، حيث تنوعت تعليقات الجمهور على تويتر: "المسلسل رائع وأداء ياسر جلال متميز" وكتب آخر: "ليه ياشهد عملتي كده" وكتب آخر: "ياسر جلال الأب حسيت إنه أبويا".