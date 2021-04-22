/628177/علاء-عابد-يهنيء-الرئيس-ورجال-الجيش-والشرطة-بمناسبة-ذكرى-العاشر-من-رمضان

وجه رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، النائب علاء عابد ، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة البواسل ، ورجال الشرطة المصرية ،والشعب المصري بمناسبة العيد الـ 48 لانتصارات العاشر من رمضان ، والتى انتصر فيها المصريين فى حرب أكتوبر المجيدة ولقنوا العدو درسا يدرس فى جميع المحافل الدولية والعالمية .

النائب علاء عابد يوجه التحية لرجال الجيش والشرطة

كما وجه النائب علاء عابد، التحية لشهدائنا من رجال الجيش والشرطة الشرفاء الذى ضحوا بأرواحهم وروى بدمائهم الطاهرة ثرى الوطن لكى تبقى مصر بشعبها آمنة مستقرة ، مؤكدا أن رجال قواتنا المسلحة الوفية ورجال الشرطه يضحون كل يوم بحياتهم من أجل رفعة وطنهم .

النائب علاء عابد: التاريخ سجل يوم العاشر من رمضان بأحرف من نور

وقال النائب علاء عابد ، أننا جميعا ندعو المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الغالية وأهلها الأمن والسلام والاستقرار حيث تهل علينا جميعاً ذكرى عظيمة من أعز وأغلى الذكريات في أيام مباركة من كل عام ، تلك هى ذكرى العاشر من رمضان التى سطرت فيها قواتنا المسلحة الباسلة ملحمة تاريخية عظيمة حولت خلالها الهزيمة إلى نصر مبين بعزيمة الأبطال وتضحياتهم الفدائية فى سبيل الدفاع عن الوطن والحفاظ على رفعته واستقلال أراضيه .

وأضاف أن يوم العاشر من رمضان سجله التاريخ بأحرف من نور وسيبقى ذكرى خالدة لشعب مصر على مدار العصور لأجيال وراء أجيال ليعرفوا ماذا صنع أبطال جيش مصر الأوفياء رجال العزة والكرامة ورجال الشرطة المصرية من انتصارات عظيمة في تلك الأيام المباركة ، مؤكدا إن التاريخ لا ينسي وسجل لحظات الحرب وانتصارات قواتنا المسلحة على العدو فى حرب 73 وما قدموه من تضحيات من أجل الوطن، والتى لازالت تقدم فى مواجهة الدولة للإرهاب.