حقوق الإنسان بحماة الوطن تهنئ طارق حشمت لرئاسته الهيئة البرلمانية بالشيوخ

جدة - نرمين السيد - قدمت الدكتورة رانيا أبوالخير، أمين الأمانة العامة لحقوق الإنسان لحزب حماة الوطن، التهنئة للواء حاتم حشمت الدسوقى عضو مجلس الشيوخ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، وأمين الأمانة العامة للإعلام لحزب حماة الوطن، لتولى رئاسة الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ.





وقالت الدكتورة رانيا: "أتشرف بأن أتقدم لكم بخالص التهانى والتبريكات على ثقة القيادة السياسية فى سيادتكم، فأنتم قامة وطنية تستحق عن جدارة هذا المنصب الرفيع". وتابع: "أتقدم بأسمى معانى الفخر والامتنان لكم باسم أمانة حقوق الإنسان، بأننا نعمل جميعا انطلاقا من روح التكامل والتعاون من أجل رفعة وأحياء كيان حماة الوطن".

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