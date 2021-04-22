صور.. شكرى يثمن تصريحات قيس سعيد حول رفض المساس بالأمن المائى المصرى

جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الخميس، بالرئيس قيس سعيد رئيس جمهورية تونس الشقيقة، وذلك فى المحطة الأخيرة من الجولة التى يقوم بها حالياً لعدد من الدول الأفريقية، حيث استهل المقابلة بالإعراب عن التقدير لزيارته الأخيرة إلى مصر والتى شهدت مباحثات متميزة على نحو يُسهِم فى مواصلة الارتقاء بالعلاقات التاريخية بين البلدين إلى آفاق أوسع.





وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى قام خلال المقابلة بتسليم الرسالة الموجّهة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى شقيقه الرئيس قيس سعيد، حيث تناولت الرسالة آخر تطورات ملف سد النهضة وموقف مصر تجاهها، من منطلق حرص مصر على التنسيق مع تونس الشقيقة فى ظل ما يجمع البلديّن من روابط وثيقة وعضوية تونس غير الدائمة بمجلس الأمن.

وقد حرص الوزير شكرى فى هذا السياق على تثمين التصريحات التى أدلى بها السيد الرئيس قيس سعيد خلال زيارته الأخيرة إلى مصر بأن تونس لن تقبل بالمساس بالأمن المائى لمصر وأن موقف مصر من قضايا المياه هو ذاته الموقف التونسى.

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية حرص كذلك على تقديم عرض وافى للرئيس التونسى حول ما دار فى إجتماعات كينشاسا يومى 4 و5 أبريل الجارى بشأن سد النهضة، مبرزاً موقف مصر خلال هذه الاجتماعات وما أظهرته من إرادة صادقة أملاً فى أن تؤدى إلى إطلاق مسار تفاوضى جاد يُسفر عن اتفاق قانونى مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ حقوق الدول الثلاث ويحقق مصالحها المشتركة ويعزز الأمن والسلم الإقليمى.

وأضاف المتحدث الرسمى أن المقابلة تناولت أيضاً العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وتونس، حيث أعرب وزير الخارجية عن تطلُع مصر إلى مواصلة دفع التعاون الثنائى مع تونس فى شتى المجالات.