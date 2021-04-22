فيديو - أسامة الأزهرى : مهنة البواب شريفة ونبيلة وامتهنها أكابر الصحابة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أسامة الأزهرى، أحد علماء الأزهر الشريف، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن مهنة "البواب" من أشرف المهن وأنبلها وبرزت عند عدد كبير من الصحابة بينهم :" أبى موسى الأشعرى، وأنس بن مالك، سيدنا رباح الأسود غلام الرسولﷺ ".





وأضاف الأزهرى، خلال برنامج "رجال حول الرسول" الذى يقدمه أحمد الدرينى على فضائية dmc، مساء اليوم، أن من اشتهر بها هو الصحابى أبى موسى الأشعرى حيث إنه توضأ فى بيته ثم خرج، فقلت لألزمن رسول الله ﷺ ولأكونن معه يومى هذا، فجاء المسجد فسأَل عن النبى صلى الله عليه وسلم فقالوا خرج ووجه ها هنا، فخرجت على إِثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس فجلست عند الباب، وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ فقمت إِليه فإِذا هو جالس على بئرِ أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاَهما فى البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب، فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. وأكد الأزهرى أن الصحابة كانوا يقومون بمهنة البواب بحب واتقان.

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