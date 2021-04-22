رامي صبري:أحمد الفيشاوي مجنون.. ولم أقلد عمرو دياب

/628178/رامي-صبريأحمد-الفيشاوي-مجنون-ولم-أقلد-عمرو-دياب

قال الفنان رامي صبري، أنه لا يبدي أي إهتماما لأسعار حفلات زملائه الفنانين، مضيفا حفلتي تبدأ من” 100ألف جنية”.

وقال الفنان رامي صبري خلال لقائه على فضائية القاهرة والناس مع برنامج شيخ الحارة والجريئة الذي تقدمه الاعلامية ايناس الدغيدي، انه لم يكن لديه خلاف مع عمرو دياب قائلا:" عمرو دياب أخويا الكبير وحبيبي ومشكلتي كانت مع عزيز الشافعي ملحن الأغنية” مضيفا،” لم أحارب عمرو دياب، ولو بقلده لم أكن لأمتلك هذا الجمهور الكبير”.

ولفت الفنان رامي صبري إلي أن كل المطربين ناجحين ولهم جمهورهم والفرق بسيط بيننا طبقا لمدة سنوات العمل .

وقال صبري ردا على فديو الفيشاوي بأنه يقلد الهضبة عمرو دياب:"احمد الفيشاوي مجنون ولو بقلد عمرو دياب هبطل غنى" لافتا إلي أن كل شخص يستمع لنوعه المفضل من الأغاني،كما انني استمع للمهرجانات ،ولكني لا أحب ان أقوم بغنائها، لافتا إلي ان كل انواع الاغاني تحقق نجاحا.

واشار صبري، إلى أنه قرر عدم التعامل مع عزيز الشافعي، الأمر الذي دفعه ليقدعي أنني غير ناضج فنيا.

وقال رامي صبري أنه قبل عمله كفنان بالغناء عمل بالتلحين ولحن للفنان فضل شاكر وكان أكثر نجومية من عمرو دياب حينها.