فتحي مبروك: سموحه فريق ذكي.. وموسيماني ضعيف فنياً

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أكد فتحي مبروك المدير الفني السابق للنادي الأهلي، على نتيجة مباراة الأهلي وسموحه أمس، والتي انتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الحادي عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز، ان النادي الأهلي أمس أخطا في العديد من القرارات وسموحه إستغل ذلك، وجاء ذلك في إذاعة الشباب والرياضة.

قال: “إن حسام حسن مهاجم نادي سموحه تعامل مع الهدف الثاني بذكاء كبير، واستغل تقدم الشناوي وخطأ المدافعين، في قاتل من المباراة".

واكمل: " الأهلي يعاني بسبب العديد من الغيابات المؤثرة في صفوف الفريق في الفترة الحالية والتي اثرت عليه في المباراة، ومن أبرز تلك الغيابات حمدي فتحي في منتصف الملعب وعلي معلول".

وأضاف: " علي لطفي قدم مباراة كبيرة امام الزمالك، وكان لا بد من منحه الفرصه في مباراة سموحة، خاصة وان الشناوي عاد من اصابة فيروس كورونا، ومازال لم يرجع للياقته البدنية بشكل جيد".

وتابع: " إن المنافسة على لقب الدوري المصري ستنحصر في النهاية بين الاهلي والزمالك، ومازال الدوري لم ينتهي بعد ومازالت مباريات تخبئ الكثير امام العديد من الفرق".

وزاد: “وعن بطولة افريقيا إنه يتمني يقع الاهلي في مواجهة الجنوب الإفريقي صن داونز في دور ربع النهائي عن فرق شمال أفريقيا".

سبب إبتعاد فتحي مبروك عن التدريب:

أكد فتحي مبروك أسباب ابتعاده عن التدريب طوال هذه الفترة قائلا إن الإعلام له جزء كبير في مساندة المدربين لتولي تدريب الاندية، وأضاف مدرب الاهلي السابق، أنه لا يمتلك ملكة العلاقات من أجل تدريب اندية الدوري الممتاز، مضيفا ان هناك مدربين مسنودة اعلاميا.

وتابع:"اتمني العودة للتدريب في الفترة المقبلة، خاصة أنني امتلك العديد من الخبرات لتدريب اكبر الفرق في مصر، موضحا ان عامل السن ليس له علاقه بمجال التدريب"، واوضح:" ان تدريب الاندية الشعبية بيكون هناك ضغط كبير من الجماهير، على عكس تدريب المنتخبات".

وأختتم: “وعن قرار اتحاد الكرة بعدم تولي المدرب أكثر من فريقين في الموسم، وهل اتحاد الكرة وضع ضوابط كامله لتطبيق القرار، وهل الاتحاد قادر على حماية المدربين".