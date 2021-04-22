أحمد مالك يهين رامز جلال في برنامج رامز عقله طار

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تذمر الفنان أحمد مالك، فور معرفته بإنه سقط فريسة لرامز جلال في برنامجه الجديد الخاص بالعام الحالي، رامز عقله طار، مؤكدًا أن ليس هناك علاقة تجمعه برامز جلال.

دوت الخليج يكشف رد فعل الفنان الشاب أحمد مالك في برنامج رامز عقله طار، بعدما حل ضيفًا على البرنامج ليكون الضحية العاشرة.

أحمد مالك يوجه رسالة صارمة لرامز جلال

وجه الفنان الشاب أحمد مالك رسالة للفنان رامز جلال، بعدما كشف عن وجه بعد خروجهما من المسبح، قائلًا: “ولا أنت تعرفني ولا انا اعرفك ازاي تعمل كدة”، ليرد عليه رامز جلال، قائلًا: “والله انا بحبك مع اني اول مرة اشوفك انهاردة”.

سخر رامز جلال من ملابس أحمد مالك، فور وصوله مدينة الملاهي من بنطلونه القصير الذي وصفه بأنه بنطلون والده، والحذاء الذي قال عنه يصلح للذهاب للشهر العقاري.

رامز عقله طار

الجدير بالذكر، أن الفنان الشاب أحمد مالك عاشر ضحايا رامز جلال في البرنامج، حيث كان أول ضحاياه المطرب أحمد سعد، والثاني لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر رمضان صبحي، والثالث كلا من مطرب المهرجانات حمو بيكا والراقصة لوردينا، والرابعة كانت الفنانة ويزو، أما الخامس فكان نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد مجدي أفشة، وكانت دينا الشربيني سادس الضحايا، ومهاجم اتحاد جدة ونجم المنتخب السعودي فهد المولد السابع، بينما كان نجم مسرح مصر محمد عبدالرحمن الشهير بـ"توتا" ثامن الضحايا، بينما كان التاسع نجم الكوميديا محمد هنيدي.