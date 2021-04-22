/628182/خوان-لابورتا-يفتح-النار-علي-برشلونة-من-الاتحاد-الأوروبي
نشرت الصفحة الرسمية لنادي برشلونة بيان يفيد، بأن رئيس النادي الكتلوني خوان لابورتا لم يعلن موقفه بشكل رسمي والإنسحاب من بطولة دوري السوبر الأوربي وأنها مازالت قائمة.
تضامنت في الفترة الأخيرة أكبر الأندية في قارة أوروبا وهم ريال مدريد وبرشلونة وأتليتيكو مدريد من الدوري الإسباني، ويوفينتوس وإنتر ميلان وميلان من الدوري الإيطالي، ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتوتنهام وليفربول وتشلسي وآرسنال من الدوري الإنجليزي لإطلاق بطولة تحت مسي دوري السوبر الأوروبي.
إنسحبت الأنديه الإنجليزية بشكل رسمي مان سيتي ومان يونايتد وتشلسي وآرسنال وليفربول وتوتنهام هوتسبيرج، بعد القراراة الحاسمة والتي جاءة من قبل الاتحاد الدولي والاتحاد الأوروبي في إنطلاق البطولة والتي لم تتم بشكل رسمي.
وجاء خروج انتر ميلان و ميلان بعد خروج اندية الدوري الإنجليزي، من الدوري الإيطالي الممتاز، ولم يخرج بعد فريق يوفينتوس من إيطاليا، ومازال أندية الدوري الإسباني الثلاثة ريال وأتليتيكو وبرشلونة.
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