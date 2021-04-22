/628183/رامي-صبري-أعشق-شيكابالا-ويستحق-لقب-نمبر-وان

قال الفنان رامي صبري أن أصاله بالنسبة له بمثابة عشق قائلا" أصالة ست كبيرة وأصيلة وجدعة ومحبوبة من كل الناس، مشيرا إلى أن الفنان الراحل عامر منيب كان داعم كبير له وكان يثق في قدراته.

وأضاف الفنان رامي صبري خلال حواره ببرنامج شيخ الحارة والجريئة، مع المخرجة إيناس الدغيدي والمُذاع على قناة القاهرة والناس، ان شيكابالا بالنسبة له "نمبر وان" وأنه يحترم ويقدر النادي الأهلي وجمهوره. رامي صبري: انا من جمهور عمرو دياب وأكد الفنان رامي صبري انه من جمهور عمرو دياب و محمد فؤاد وهشام عباس و ايهاب توفيق، منوها إلى أنه لا يستطيع محاربة عمرو دياب لأنه يمثل تاريخ كبير ولا أحد يفوقه.

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