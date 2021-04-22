صور..الممثل المقيم للأمم المتحدة: نرغب فى دعم مبادرة حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - قالت إلينا بانوفا، الممثل المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة، إن الأمم المتحدة ترغب فى تقديم الدعم للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذى يمكن أن يتمثل فى دعم المزارعين و الخدمات الرقمية.





جاء ذلك خلال لقائها اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، وذلك لبحث سبل تدعيم التعاون بين الأمم المتحدة والإسكندرية، وذلك فى زيارتها الأولى للمحافظة الساحلية.

وأعربت بانوفا عن سعادتها لزيارة مدينة الإسكندرية كأول محافظة نظراً لأهميتها الاقتصادية والتاريخية، مشيدة بما تقدمه المحافظة من دعم للوكالات التابعة للأمم المتحدة التي تعمل فى الإسكندرية مثل مفوضية اللاجئين.

وأشارت أن منظمة الأمم المتحدة تهدف إلى تقديم الدعم للحكومات والمواطنين والعمل بشكل وثيق مع الحكومات المحلية للمساهمة في تقديم كافة الخدمات الاجتماعية، لاسيما أن الإسكندرية دائما رائدة في إطلاق المشروعات.

على الجانب الآخر، رحب المحافظ بالسيدة إلينا بانوفا علي أرض الإسكندرية، مؤكدا أن المحافظة على استعداد لتقديم الدعم الكامل لتطوير التعاون بين الجانبين.