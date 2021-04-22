مفتى الجمهورية: خيرية الجيش المصرى لم تأتِ من فراغ

جدة - نرمين السيد - هنأ فضيلة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصرى، بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، داعيًا المولى، عز وجل، أن يديم على مصرنا الغالية وأهلها الأمن والسلام.





وأضاف مفتى الجمهورية، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن رمضان هو شهر الانتصار على النفس وعلى الأعداء؛ لما فيه من أعمال البر والتقوى والتقرب إلى الله بإخلاص واجتهاد وعمل، مؤكدًا أن الدفاع عن الأوطان يعد من أصول الإيمان، وأن من يخالف ذلك يجهل مبادئ الشرائع السماوية كلها.

ولفت المفتى إلى أن فكرة الوطن ثابتة، ومن يرى غير ذلك ويعد الوطن حفنة من التراب العفن كما يقول أعداء الوطن، فأفكاره قبيحة وشاذة وغريبة عن المنهج الإسلامى الصحيح، وعن طبيعة النفس البشرية، مضيفًا أن "هذا التراب بالنسبة لنا كالذهب نفديه بالنفس والروح، فهو الذى مشى عليه الأنبياء عليهم السلام والصحابة وفقهاء التابعين رضوان الله عليهم أجمعين".

وعن المشككين فى خيرية الجيش المصرى والأحاديث التى وردت وتحدثت عن خيريته، قال فضيلة المفتى: إن هؤلاء يرددون كلامًا باطلًا من الناحية العلمية والواقعية، وأنا أدعو المشاهدين أن ينفضوا عن أنفسهم كل هذه الأكاذيب التى ليس لها أساس من الصحة، مؤكدًا أن هذه المقولات المشككة فى خيرية الجيش المصرى العظيم لم تتردد إلا بعد أحداث ثورة يونيو 2013، فالجيش المصرى العظيم انحاز لإرادة شعبه فى جميع التغيرات السياسية، وهذا الانحياز لم يعجب البعض فأخذ يشكك فى وطنية الجيش المصرى الذى يقف بجانب الشعب على مدار التاريخ.

وأثنى فضيلته على تمسك بعض الجنود بالصيام فى ميادين الحرب رغبة منهم بالفوز بهذا الثواب العظيم، برغم الرخصة التى تسمح لهم بالفطر عند وجود المشقة.

وبيَّن مفتى الجمهورية أن الأحاديث التى تشهد بأن هذا الجيش فى خير وعافية إلى قيام الساعة هى شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشمل كل من انتسب إلى هذا الجيش، فخيرية الجيش المصرى لم تأتِ من فراغ وإنما نتيجة إرادة صادقة لرجال أوفياء.

ومن خلال عرضه لفتاوى الجندية التى تتعلق بالصيام والصلاة خلال الشهر الفضيل وغيره وفى جوابه عن سؤال هل يجوز للجندى المسح على البيادة؟ قال فضيلته: يجوز المسح على البيادة أو الحذاء (البوت أو ما يُعرف برقبة) أو الجورب الكامل المرتفع وليس الحذاء العادى أو الجورب القصير غير الكامل.

وعن إقامة الجنود لصلاة الجماعة والتراويح جماعة، قال فضيلة مفتى الجمهورية: لا شك أن الجندية لها قواعد وتعليمات وورديات وعلى الجنود الالتزام بها ولا حرج عليهم بسبب عدم أدائها جماعة فيمكن أداؤها بشكل فردى عندما تسمح ظروفهم بذلك.

واختتم مفتى الجمهورية تصريحاته قائلًا: إننا فى دار الإفتاء اخترنا الأسئلة المتعلقة بالجانب العسكرى وأحكام الجندية من واقع سجلات دار الإفتاء وجمعناها فى كتاب صدر قبل عدة أعوام تحت عنوان "فقه الجندية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية" أجبنا فيه عن كل الأحكام المتعلقة بالجندية.