الشريف يعرض تفاصيل تطوير 57 قرية بالإسكندرية لممثل الأمم المتحدة بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - ورحب المحافظ، فى بداية اللقاء، اليوم الخميس، بإلينا بانوفا على أرض الإسكندرية؛ مؤكدا أن المحافظة على استعداد لتقديم الدعم الكامل لتطوير التعاون بين الجانبين، موضحا أن الإسكندرية تملك العديد من المقومات المتميزة.

وتحدث "الشريف" عن مشروعات التطوير التى تتم بنطاق المحافظة؛ وعلى رأسها أعمال تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى برج العرب القديمة بتكلفة 3 مليار جنيه.

من جهتها، أعربت بانوفا عن سعادتها لزيارة مدينة الإسكندرية كأول محافظة، نظرًا لأهميتها الاقتصادية والتاريخية، مشيدة بما تقدمه المحافظة من دعم للوكالات التابعة للأمم المتحدة التى تعمل فى الإسكندرية، مثل مفوضية اللاجئين.

ونوهت برغبة الأمم المتحدة فى تقديم الدعم للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذى يمكن أن يتمثل فى دعم المزارعين و الخدمات الرقمية، مشيرة إلى أن منظمة الأمم المتحدة تهدف إلى تقديم الدعم للحكومات والمواطنين والعمل بشكل وثيق مع الحكومات المحلية للمساهمة فى تقديم كافة الخدمات الاجتماعية، لاسيما وأن الإسكندرية دائما رائدة فى إطلاق المشروعات.