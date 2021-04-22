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بطريرك الكاثوليك يختتم عمل الميرون المقدس

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مينا أشرف 2021-04-22 19:34 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، اليوم الخميس، باليوم الثانى من إعداد وتكريس وتقديس زيت الميرون وزيت الغاليلاون المقدس؛ حيث ترأس الصلاة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وذلك بالكلية الإكليريكية للأقباط الكاثوليك بالمعادى.

جاء ذلك بمشاركة المطران نيقولاس هنرى، السفير الباباوى بمصر، والأنبا كيرلس وليم، مسؤول اللجنة الطقسية، وأصحاب النيافة والسيادة الآباء المطارنة والأساقفة، أعضاء السينودس البطريركى المقدس، ولفيف من الآباء الكهنة والقمامصة من مختلف الإيبارشيات، والشمامسة الإكليريكيين.

الجدير بالذكر أن صلاة إعداد وتكريس وتقديس زيت الميرون وزيت الغاليلاون المقدس، كانت قد بدأت منذ مساء أمس الأربعاء، حيث يعتبر هذا الإعداد والتكريس والتقديس هو الثالث، خلال العقود الثلاثة الماضية، التى يعهد فيها السينودس البطريركى إلى اللجنة الطقسية بالترتيبات اللازمة لإعداد الزيوت المقدسة.

وكانت المرة الأولى عام 1989 فى عهد مثلث الرحمات البطريرك الكاردينال الأنبا إسطفانوس الثانى، والمرة الثانية فى عام 2011 فى عهد البطريرك الكاردينال الأنبا أنطونيوس نجيب، فيما كانت المرة الثالثة عام 2021 فى عهد البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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