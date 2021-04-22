فيديو - الأزهرى: أبو بكر الصديق شغل مهنة أشبه بمدير التشريفات للنبى

جدة - نرمين السيد - وكشف الأزهرى، خلال برنامج "رجال حول الرسول" الذى يقدمه أحمد الدرينى على فضائية dmc، مساء اليوم الخميس، أحد المواقف لأبى موسى الأشعرى عندما جاء أبوبكر الصديق -رضى الله عنه- أوقفه الأشعرى حتى يأذن له النبى ﷺ، مشيرًا إلى أن ما فعله الأشعرى مع أبى بكر الصديق يؤكد على أن البواب لايخجل من عمله ولا الشخص القادم لزيارة صديقه، وذكر أن مهنة البواب كان هدفها تنظيم دخول الناس وليس التكبر عليهم.

وتابع: "شغل أبو بكر الصديق مهنة أشبه بمدير التشريفات، فعندما جاء وفد إلى النبى ﷺ كان لهم مراسم معينة عند استقبال سادة العرب، وقبل أن يٌدخلهم إلى النبى ﷺ، ألقى عليهم بعض الآداب التى يفعلونها عند الدخول، وذلك من أجل رفع قدر النبى ﷺ أمام سادة العرب".