غدا.. قطع مياه الشرب عن 7 مناطق فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الخميس، قطع المياه عن 7 مناطق غرب المحافظة، غدا بدءا من الساعة السابعة صباحا وحتى الحادية عشر صباحا، وذلك بسبب أعمال صيانة طارئة بشبكة الكهرباء.





وأفاد بيان صادر عن الشركة، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق "مدينة العامرية وقراها، برج العرب وتوابعها، قرى شمال التحرير والعشرة آلاف والبستان، مدينة الحمام، الساحل الشمالى". وأشار البيان إلى قطع المياه عن المناطق المذكورة بسبب أعمال الصيانة الطارئة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، ما ينتج عنه انقطاع الكهرباء عن محطات وروافع جنوب الإسكندرية، ما سيؤدى إلى انقطاع مياه الشرب. وأهابت الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح الطارئة بشركة الكهرباء.

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