الصحة: أكثر من نصف مليون شخص تلقوا لقاح كورونا 

كشف الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، عن أعداد الذين تلقوا لقاح كورونا حتى الأن في مصر، مؤكدا أن أكثر من 525 ألف مواطن تلقوا التطعيم.

وأضاف "عيد"، في تصريحات لفضائية "اكسترا نيوز"، أن الوزارة بدأت بكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والقطاع الطبي والسياحى والفئات الأكثر احتياجا لهذا اللقاح، مشيرا إلى أن هناك زيادة عالمية بالإصابات بفيروس كورونا المستجد للأسبوع الخامس على التوالى منذ النصف الثانى من مارس الماضى، ووصلت نسبة الزيادة إلى نحو 50 %.

ولفت رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، إلى أنه قبل النصف الثانى من مارس كان العالم يسجل ما بين 300 و400 ألف إصابة يوميا، ولكن بعد النصف الثانى من مارس، أصبح العالم يسجل ما بين 800 و870 ألف إصابة يومية، لافتا إلى أن الأسبوعين الماضيين كانا أعلى معدل إصابات في أوروبا والأمريكتين.

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