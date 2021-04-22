/628184/أول-تعليق-لـعصام-الحضري-بعد-توليه-تدريب-حراس-المرمي-في-سيرميكا-كيلوبترا

نشر عصام الحضري نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق عبر حسابة الشخصي تويتة، وعبر عن سعادتة بالتولي منصب مدرب حراس المرمي في نادي سيراميكا كيلوبترا.

وكتب عصام الحضري:”الحمد لله اولى خطواتي في مجال التدريب بانضمامي للجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا اسأل الله التوفيق بقيادة المدير الفني الكابتن ضياء السيد وباقي اعضاء الجهاز وكل الشكر للمشرف العام على الكرة كابتن طارق ابو العينين لمجهوداته الواضحة .

أعلن نادي سيرايمكا كيلويترا تعين ضياء السيد مدير فني للفريق، خلفاً لهيثم شعبان.

وجاءت تشكيل جهاز سيراميكا كليوباترا الجديد: المدير الفني: ضياء السيد المدرب العام: عادل مصطفى مدرب: مروان النايب مدرب حراس المرمى: عصام الحضري مدرب أحمال: لويس أندري طبيب الفريق: فريد رضوان.

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وتقدمت إدارة نادى سيراميكا بجزيل الشكر والعرفان لهيثم شعبان، وجهازه المعاون، على الفترة التى قضاها كمدير فنى للنادى، مشددين على الدور الكبير الذى قام به مع فريق الكرة، سواء فى رحلة التحدى الناجحة، من أجل الصعود للدورى الممتاز، والتى قاد فيها الفريق باقتدار وكفاءة.

وقال البيان:”تتقدم إدارة نادي سيراميكا كيلوبترا برئاسة النائب محمد أبو العينين والمشرف العام علي الكرة، وطارق أبو العينين بجزيل الشكر والعرفان للكابتن هيثم شعبان وللجهاز المعاون، علي تالفترة التي قضاها كمدير فني مشددين علي الدور الكبير الذي قام به مع الفريق”.

وتابع:”سواء كان في رحلة التحدي الناجحة في الصعود للدوري الممتاز، والتي قاد فيها الفريق بإقدار وكفاءة لاينكرها أحد، بعدما تحمل علي عاتقة تحقيق حلم خططت له الإدارة لسنوات ووضعت فيها ثقيتها مؤمنة بقدراته، كمدرب شاب وواعد علي تحقيق ذلك الحلم، الذي تحول إلي واقع ملموس”.

وأختتم البيان:”أو خلال الدوري الأول من مسابقة الدوري الممتاز، بشكل الذي وضع فية نادي سيراميكا كيلوبترا في طليعة الأندية التي قدرها الجميع، وإذا تتوجة إدارة سريايمكا بالشكر للكابتن هيثم شعبان فإنها تتمني له وللجهاز المعاون التوفيق والسداد في تحربة تدريبة جديدة، خلال الفترة المقبلة.

وتأهل فريق مصر المقاصة إلى دور الـ8 لكأس مصر بعد الفوز على سيراميكا 2 / 1 فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة ضمن مباريات دور الـ16 لكأس مصر.

ترتيب سيراميكا

ويحتل فريق سيراميكا المركز الثامن برصيد 25 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الفريق، و فاز في 6 مواجهات وخسر في 5.

موعد مباراة سيراميكا ويستعد نادي سيراميكا كيلوبترا لمباراته المقبلة أمام فريق البنك الأهلي والتي من المقرر إقامتها يوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.