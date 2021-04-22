/628185/شمس-الكويتية-ماحستش-بالأمان-غير-لما-دفنت-نفسي-بالحياة

قالت الفنانة شمس الكويتية أنه لا يوجد أحد اقوى من شيطانه، قائلة،" يوم يغلبني ويوم أغلبه.

شمس الكويتية: دفنت نفسي بالحياة

وأضافت خلال حوارها في برنامج العرافة المُذاع على قناة المحور مع الإعلامية بسمة وهبة ، انها تكره الغرور ولا تغير من أحد ، مشيرة إلا أنها قامت بدفن نفسها حية للتغلب على الغرور، حيث قامت بحفر حفرة ودخلت بداخلها ما يقرب من 20 دقيقة وفور خروجها شعرب بالأمان.

شمس الكويتية: أندم على إهمال والدتي

ولفتت الفنانة شمس الكويتية إلى أنها تندم على بعض الأشياء الذي فعلتها، أبرزها ندمها على إهمالها لوالدتها خلال فترة سفرها.

شمس الكويتية: لا أضع نفسي في موضع تقييم

وتابعت الفنانة شمس الكويتية، أننا نعيش في زمن الاغاني فيه أهم وليس المطرب الذي يغنيها، موضحة انها تحب الفنانة امال ماهر ونوال الكويتية، ولا تحب وضع نفسها محل التقييم لانه غير ثابت ويتحرك دائما، قائلة" انا أتفه شخص دخل الوسط الفني".

شمس الكويتية: أنا فنانة متحررة فكريا

وأردفت الفنانة شمس الكويتية،: كل راجل دخل حياتي كان يريد أن يتملك حياتي، مشيرة إللا أن سبب ذلك هو أنه فنانة متحررة فكريا، ويُعجب الكثير من الرجال بشخصيتها، ثم بعد أن يكتشف حقيقتي ينتهي الأمر بالإنفصال.

برنامج العرافة

يعتبر برنامج العرافة" من أحد البرامج الحوارية الجريئة، حيث تستضيف 30 ضيف من نجوم المجتمع والفن والسياسة والرياضة والإعلام، لتكشف عن أسرار وكواليس تذاع للمرة الأولى على الشاشة.