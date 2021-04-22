/628187/تشكيل-الزمالك-أمام-الإنتاج-الحربيزيزو-يقود-الهجوم

تنطلق صافرة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بعد قليل والتي تقام علي استاد السلام في الساعة التاسعة والنصف مساءً، في لقاء الأسبوع السادس عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون عن التشكيل الذي سيبدأ به الفريق في مباراة اليوم أمام الإنتاج الحربي في لقاء الدور السادس عشر من الدوري. تشكيل فريق الزمالك أمام الإنتاج الحربي: في حراسة المرمي: محمد أبو جبل. في خط الدفاع:محمد عبد الشافي-محمود الونش-محمد عبد الغني-حمزة المثلوثي. خط الوسط:طارق حامد-فرجاني ساسي-عبدالله جمعة- أشرف بن شرقي-أحمد سيد زيزو. في خط الهجوم:حميد احدادي يتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمود عبد الرحيم “جنش” وأحمد فتوح ومحمد عبد السلام ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر ومحمد أشرف “روقا” وحسام أشرف ومروان حمدي وسيف الدين الجزيري تشكيل فريق الإنتاج الحربي في حارس: أحمد يحيى في خط الدفاع: علي فتحي – معاذ الحناوي – محمد بازوكا – السيد الشبراوي في خط الوسط: حميد ماو – محمد سوستة أمامهما: محمد رمضان – مصطفى البدري – محمد طلعت في خط الهجوم: محمد فييرا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشكيل الزمالك أمام الإنتاج الحربي..زيزو يقود الهجوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.