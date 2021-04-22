/628188/حقيقة-إنتاج-جزء-ثاني-من-مسلسل-رمضان-كريم

أعلن المنتج أحمد السبكي تعاقده مع السيناريست أحمد عبدالله و المخرج سامح عبد العزيز على إنتاج الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم الذي حقق نجاحًا كبيرًا في موسمه الأول ليستكمل مسيرته من خلال الجزء الثاني.

دوت الخليج يكشف حقيقة إنتاج جزء ثاني من مسلسل رمضان كريم الذي نال اعجاب العديد من الجماهير أثناء عرضه، فضلًا عن تفاصيل الجزء الأول.

أحمد السبكي برفقة صناع مسلسل رمضان كريم 2

نشر السبكي صورة تجمعه بسامح عبد العزيز وأحمد عبدالله من داخل مكتبه، وظهروا حاملين بأيديهم سيناريو الجزء الثاني من مسلسل "رمضان كريم"، وعلق قائلًا: "مسلسل رمضان كريم.. الجزء الثاني بإذن الله".

كواليس مسلسل رمضان كريم

يذكر أن الجزء الأول من مسلسل "رمضان كريم" عُرض في السباق الرمضاني لعام 2017، وشارك في بطولته نخبة من الفنانين، من بينهم روبي، سيد رجب، ريهام عبد الغفور، شريف سلامة، محمود الجندي، صبري فواز ومحمد محمود، تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

حاز مسلسل رمضان كريم في موسمه الأول على اعجاب الجماهير بسبب تلك الحالة التي انفرد بها على مدار حلقات المسلسل، حيث تميز المسلسل بالروح الرمضانية التي ظلت مستمرة للنهاية.