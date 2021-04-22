/628189/مسلسل-موسى-الحلقة-10-المواعيد-وأحداث-التفاصيل-المثيرة

شهدت أحداث مسلسل موسى الحلقة 10 حالة من الحزن وبكاء موسى على والدته حنفية وهي في حضنه، لانه لم يستطيع إنقاذها من الموت بسبب عقاب فخر - رامي وحيد- له، حيث اتفق فخر مع كبير العمال واتهموا موسى بالسرقة زورًا، ودفنوا جسمه في حفرة ماعادا رأسه، وتوسل موسى لهم بأن يخرجوه من الحفرة لإنقاذ والدته، ولكن فخر رفض حتى ماتت والده موسى.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل موسى الحلقة 10، التي شهدت العديد من التفاصيل المثيرة بعد وفاة والدة محمد رمضان في أحداث الحلقة الماضية.

تفاصيل مسلسل موسى الحلقة 10

يستمر نوفل - منذر الريحاني- في الإلحاح على شفيقة -هبة مجدي- كي ترضى وتتزوجه، في كل مرة يطلب منها الزواج وترفض، يذكرها بنقطة ضعفها بأنه هو من نجدها من فضيحتها في الصعيد حين اتهمها زوجها بالزنا، واخبرها هذة المرة ان شقيقها موسى لازال حياً لم يمت مثلما كذب عليها من قبل، وان موسى يبحث عنها في كل مكان وفي يده سكينة لكي يأخذ بطاره من فضيحتها، واستغل نوفل الموقف وحاول الاقتراب من شفيقة إلا أنها دافعت عن نفسها وضربته بسكين في بطنه.

عاد موسى إلى عمله فسأله غالي كبير العمال عن سبب غيابه امس من العمل، فقال له موسى انه كان يدفن والدته التي ماتت بسبب تأخره عنها نتيجة ما فعلوه معه امس، ونوى موسى على الانتقام منه، حيث وضع المقاول غالي في برميل حديد وضع معه اسمنت حتى يأكل في جسمه ويموت.

ذهب موسى لأحد معارفه في القاهرة، وطلب منه البحث عن نوفل لينتقم منه ويعثر من خلاله على شقيقته شفقية، التي تغير حالها وتخلت عن ملابسها الصعيدية، واصبحت تعمل مع الخوجاية الارمانية التي كانت تسكن معها في البنسيون.

مواعيد مسلسل موسى

يعرض مسلسل موسى يوميًا في رمضان على شاشة قناة dmc في الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة 7:30 بتوقيت السعودية والأردن، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.