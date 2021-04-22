سفير مصر بلندن ووزير الدولة البريطانى يتباحثان حول تطورات سد النهضة

جدة - نرمين السيد - اجتمع السفير طارق عادل، سفير مصر فى لندن، مع "جيمس كليفرلى" وزير الدولة البريطانى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر الفيديو كونفرنس، حيث أحاط السفير المصرى خلال اللقاء الوزير البريطانى بتطورات مفاوضات سد النهضة والجهود التى تبذلها مصر سعياً للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وشامل حول ملء وتشغيل السد بما يحقق مصالح الدول الثلاث ويضمن الحفاظ على الاستقرار والسلم الإقليمى.





كما تم استعراض التنسيق القائم بالمحافل والمنظمات الدولية، وتأكيد أهمية العمل على تعزيز هذا التعاون خلال الفترة المقبلة. شهد اللقاء أيضاً تشاوراً حول تطورات العلاقات المصرية البريطانية وجهود الارتقاء بها على مختلف المستويات. وقد رحب الجانبان فى هذا الإطار بما يشهده التعاون الثنائى فى مجالات متعددة من تقدم، وأكدا حرصهما على مواصلة الدفع قدماً ببرامج التعاون المشترك فى كافة المجالات، بما فى ذلك الصحة والتعليم والسياحة بما يحقق مصالح الدولتيّن.

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