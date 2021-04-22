مدبولى يتابع مع محافظ الجيزة مقترح تطوير نزلة السمان ومحور المنصورية

جدة - نرمين السيد - وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على الاهتمام الكبير من جانب الدولة بأعمال تطوير المدن المصرية عبر رفع كفاءة الطرق والإرتقاء بالخدمات المرتبطة بالمواطن، وذلك فى إطار الحرص على الوصول إلى صورة حضارية للمدن المصرية تلبية لمتطلبات المواطنين على النحو الأمثل.

وتناول الاجتماع مقترح تطوير منطقة نزلة السمان "سن العجوز"، التى تقع تحت سفح الهرم، حيث عرض المحافظ الموقف الراهن للمبانى والطرق بالمنطقة المستهدفة، موضحا العرض أن المنطقة المستهدفة بالتطوير، تمتد ما بين شارع الهرم شرقاً، و شارع أبو الهول السياحى غرباً، وشارع المنصورية جنوباً، بينما يحدها من الشمال سفح الأهرامات.

كما تطرق المحافظ إلى موقف تطوير محور المنصورية، بداية من شارع الهرم حتى الطريق الدائرى الجنوبى، حيث أشار إلى نتائج حصر التعديات على خط التنظيم بشارع المنصورية، كما عرض موقف تطوير الطرق المتفرعة من محور المنصورية وأبرزها شارع محمد أنور السادات "ترسا".

كما تطرق راشد خلال الاجتماع إلى مقترح تطوير محور المريوطية، حيث عرض نتائج مشروع تطوير ترعة المريوطية، بطول 3.5 كم، بتكلفة 315 مليون جنيه، ليصبح فى شكل حضارى مميز، كما أشار إلى افتتاح مجمع مواقف المريوطية، ومشروع انشاء شارع 306 بالمريوطية، وغيرها من الصور الجمالية التى غيرت ملامح محور المريوطية بشكل جذرى.