رئيس الوزراء يتابع مع محافظ الجيزة المشروعات الجارى تنفيذها فى المحافظة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لاستعراض موقف عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظة.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على الإهتمام الكبير من جانب الدولة بأعمال تطوير المدن المصرية عبر رفع كفاءة الطرق والإرتقاء بالخدمات المرتبطة بالمواطن، وذلك فى إطار الحرص على الوصول إلى صورة حضارية للمدن المصرية تلبية لمتطلبات المواطنين على النحو الأمثل.

وتناول الإجتماع مقترح تطوير منطقة نزلة السمان (سن العجوز) التى تقع تحت سفح الهرم، حيث عرض المحافظ الموقف الراهن للمبانى والطرق بالمنطقة المستهدفة، موضحا العرض أن المنطقة المستهدفة بالتطوير، تمتد ما بين شارع الهرم شرقاً، و شارع أبو الهول السياحى غرباً، وشارع المنصورية جنوباً، بينما يحدها من الشمال سفح الأهرامات.

كما تطرق المحافظ إلى موقف تطوير محور المنصورية بداية من شارع الهرم حتى الطريق الدائري الجنوبي، حيث أشار إلى نتائج حصر التعديات على خط التنظيم بشارع المنصورية، كما عرض موقف تطوير الطرق المتفرعة من محور المنصورية وأبرزها شارع محمد أنور السادات ( ترسا ).

كما تطرق اللواء أحمد راشد خلال الاجتماع إلى مقترح تطوير محور المريوطية، حيث عرض نتائج مشروع تطوير ترعة المريوطية، بطول 3.5 كم، بتكلفة 315 مليون جنيه، ليصبح في شكل حضاري مميز، كما أشار إلى افتتاح مجمع مواقف المريوطية، ومشروع انشاء شارع 306 بالمريوطية، وغيرها من الصور الجمالية التي غيرت ملامح محور المريوطية بشكل جذري.