مسلسل ملوك الجدعنة حلقة 10..زاهي العتال يعطي سرية وسفينة درسًا قاسيًا

/628190/مسلسل-ملوك-الجدعنة-حلقة-10زاهي-العتال-يعطي-سرية-وسفينة-درسا-قاسيا

مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 10، شهدت الحلقة العديد من الأحداث المثيرة ومشكلات جديدة تعوق محاولة سرية وسفينة لأخذ حقهما من زاهي العتال وحل مشكلاتهما المادية، ففي ظل اختطاف زاهي العتال لسرية وسفينة وحبسهما في مخبأه السري، تعرضت أسرتهما لأزمات عديدة في غيابهما.

تفاصيل الحلقة العاشرة من مسلسل ملوك الجدعنة

بدأ انتقام العتال من خلال سعيد شقيق سرية حيث قامت ورد أم بسنت بإقناع سعيد بإخفاء الحشيش في عربة الكبدة الخاصة بوالدته عطية مقابل ألف جنيه على أن يسلمها لشخص سيحضر له صباحًا، مشيره إلى تحسن حالته المادية، ومساعدته الشقيقة سرية في سداد دينه لعنتر، اقنتع سعيد في النهاية وبعد خروجه أمسك عنتر به وهاجمه بالضرب والسب مبررًا برغبته في الحصول على دين سرية وسفينة، ليأتي سيد والد فاتن ويضمن له سداد دينه مقابل أن يترك سعيد.

القبض على سيف زاهي العتال

تأتي الشرطة لتفتيش عربة الكبدة الخاصة بعطية والدة سرية فتعثر على الحشيش ويتم القبض على عطية، ومن ناحية أخرى تقتحم الشرطة المستشفي التى يوجد بها سيف العتال، ويبلغ الرائد تامر مجدي والدت سيف العتال بأنه مطلوب للقبض عليه ويطلب من مدير المستشفي التحفظ على سيف لحين استقياظه من الغيبوبة، يدخل زاهي العتال فيخبره الرائد تامر عن اتهام ابنه في قضية اغتصاب قاصرات وتعذيبه لهم، فيهاجمهم زاهي العتال ويتحداه بأن ابنه لن يمسه سوء في هذه الأزمة أو غيرها مما يثير غضب الرائد تامر فيتعهد معه بحبس ابنه سيف وستكون القضية تحت متابعته شخصيًا.

عنتر ينتقم من سفينة بالاعتداء على شقيقته

سلط عنتر مجموعة من النساء على نجلاء شقيقة سفينة واقتحمن منزلها واعتدين عليها وعلى ابنتها حبيبة التي فقدت وعيها اثر نزيف في دماغها ونقلتها الإسعاف إلى المستشفى في حالة خطرة، يتسائل ناصر عن ماذا حدث يخبره عم سيد بنقل نجلاء وحبيبة إلى المستشفى.

تستجوب الشرطة عطية عن الفترة التي كانت تتاجر بها بالحشيش وهل سعيد ابنها له علاقة بذلك أم لا، تخبره بأنها مظلومة، وعدم لجوئها إلى الحرام يومًا، وهذا من المفترض أن تكون بفعل فاعل، فيخبرها الظابط بأن القانون يسرى بناءًا على الأدلة والبراهين وليس على الصدق أو الكذب، ثم يأمر بعرضها على النيابة في صباح اليوم التالي، تعين فاتن محامي ليتولى قضية عطية، وأثناء خروجها من التحقيق تجد سعيد جاهش في البكاء زاعمًا بانه السبب في حدوث ذلك، فأخبره بعدم إخبار أحد بذلك حتى لا يتأذى.

يقوم أحد الأشخاص بتهريب سرية وسفينة، وتنتهي أحداث مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 10 على ذهاب سرية وسفينة إلى الحارة، ليخبر صاحب القهوة، سفينة بما حدث لنجلاء وحبيبة وكيف قام أحدهم بتسليط مجموعة من النساء عليم، وعلى الجانب الآخر يخبر عم سيد سرية بالقبض على والدته عطية.