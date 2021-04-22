/628191/اتليتيكو-مدريد-يحلق-في-الصدارة-ولايبالي-لدوري-السوبر-ليج
حقق أتليتيكو مدريد الفوز علي فريق هويسكا بنتيجة هدفين دون رد في لقاء الجولة الواحد والثلاثون من إنطلاقة الدوري الإسباني الممتاز/ وشهد علي اللقاء ملعب واندا ميترو بوليتانو.
سجل الهدف الاول في اللقاء أنخيل كوريا في الدقيقة 39 من عمر المباراة، وسجل الهدف الثاني في اللقاء البلجيكي كاراسكو في الدقيقة 80 لينهي اللقاء بهذا الهدف.
سيميوني يستعيد الصدارة
عانت الفرق في المشلركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي في أول مبارياتها في الدوري المحلي، في تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة بسبب الضغط من جهور الفريق والإتحاد الأوروبي والدولي علي الفريق بالقررات الحاسمة والخطرة علي مستقبل لاعبي الفرق في البطولات العالمية.
إستطاع الأرجنتيني ديجو سيميوني تخطئ عقبة هيوسكا اليوم وإستعادة صدارة الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 73 نقطة، بالرغم من الضغط الخارجي علي الفريق بسبب مشاركة الفريق ببطولة دوري السوبر الأوروبي.
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