/628192/هشام-حسين-عودة-العمالة-المصرية-إلى-ليبيا-دليل-قوة-ومتانة-العلاقات-بين-البلدين

قال الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن ملف عودة العمالة المصرية إلى ليبيا، يأتي على رأس النقاط الإيجابية، التي شهدتها مذكرات التفاهم، الموقعة بين مصر وليبيا، على هامش زيارة د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، و11 وزيرًا، إلى ليبيا مؤخرًا.

النائب هشام حسين: مصر وليبيا تتمتعان بعلاقات وثيقة

وأضاف الدكتور هشام حسين في تصريحات صحفية، أن مصر وليبيا تتمتعان بعلاقات وروابط وثيقة، شعبيًا وسياسيًا، وطالما كانت العمالة المصرية رافدًا مهمًا للتنمية في ربوع ليبيا، وتزداد أهمية دورها في هذا التوقيت، الذي يشهد علاقات مميزة بين البلدين، للمساهمة مع الأشقاء الليبيين في إعادة إعمار ليبيا.

وأشاد أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بما تضمنته مذكرات التفاهم، الموقعة بين الحكومتين المصرية والليبية، والتي نصت على تنظيم عودة العمالة المصرية إلى ليبيا، بشكل مخطط ومنظم، وفي المجالات التي يطلبها الجانب الليبي.

وقال الدكتور هشام حسين "إن الزيارة بكل ما ترتب عليها، تؤكد قوة ومتانة العلاقات بين مصر وليبيا، وحرص القيادة السياسية المصرية على دعم الأشقاء الليبيين، والذين يمثلون امتدادًا طبيعيًا وأمنيًا وجغرافيًا لمصر، بالإضافة إلى الروابط العائلية والقبلية، وهو ما يعد امتداد للاهتمام المصري التاريخي والثابت بحماية وصيانة وحدة واستقرار واستقلال الأراضي الليبية".

أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن زيارة ليبيا رسالة واضحة تؤكد دعم مصر لوحدة واستقرار الأراضي الليبية، مؤكدًا تشكيل لجنة من الوزارات المعنية لبحث أُطُر عودة العمالة المصرية إلى ليبيا، واستئناف أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.

وكشف مدبولي عن إشادة المؤسسات الدولية بما يحققه الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن ذلك يدفعنا إلى الاستمرار في بذل أقصى الجهود للحفاظ على ما تحقق وإنجاز المزيد.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك لمناقشة العديد من القضايا والملفات المهمة.

مدبولي يستهل الاجتماع بزيارة ليبيا المهمة

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الزيارة المهمة التي قام بها، للشقيقة ليبيا، على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، والتي جاءت تأكيداً لعمق العلاقات والروابط المتينة بين البلدين الممتدة عبر آلاف السنين، وكذا المصالح المشتركة التي تجمع البلدين.

كما لفت إلى أن هذه الزيارة كانت بمثابة رسالة واضحة مفادها أن مصر تدعم وبكل قوة وحدة واستقرار الأراضي الليبية وإنهاء كافة أشكال التوترات هناك، وأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تساند كافة الإجراءات التي ستتخذها حكومة الوحدة الوطنية، والتي من شأنها تحقيق التنمية للشقيقة ليبيا خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "نحن على أتم الاستعداد لمساعدة الأشقاء الليبيين في كافة المجالات، ودعم كافة الإجراءات التي تؤدي لتحسين ‏الأوضاع الاقتصادية، وسنعمل بكل جهدنا على زيادة فرص التعاون المتاحة في مختلف المجالات".