/628193/أول-تعليق-من-رمضان-صبحى-على-مجموعة-مصر-بالأوليمبياد

ظهرت نتيجة قرعة أوليمباد طوكيو 2020 والتى أجريت في مقر " الفيفا " بمدينة زويريخ السويسيرية ويقع منتخب الفراعنة فى المجموعة الثالثة والتى تضم كل من : مصر ، إسبانيا ، الأرجنتين ، أستراليا ، وذلك بعد نجاح منتخب مصر في الحصول على بطولة كأس الأمم الافريقية تحت 23 عاما .

علق رمضان صبحى نجم نادى بيراميدز والمنتخب الأوليمبي ، على مجموعة مصر في أوليمبياد طوكيو 2020 ،والتى تقع في المجموعة الثالثة بأنها منافسة صعبة للغاية.

وقال صبحى في تصريحات للموقع الرسمي لنادي بيراميدز إنه لايحب كلمة الأداء المشرف مؤكدا أنه سيحاول برفقة زملائه لتخطى دور المجموعات ، وتحقيق الفوز والصعود للدور المقبل مشيرا إلى أن مدرب المنتخب الوطنى شوقى غريب دائما ما يقف بجانبهم ، و يساندهم ويحفزهم ، واصل رمضان حديثه : " هنتموت نفسنا كلنا وهناخدها خطوة بخطوة " .

رمضان صبحي في نادى بيراميدز

وتحدث رمضان صبحى عن فريقه بيراميدز قائلا:" الموسم الماضي وصلنا الى الدور النهائي من بطولة الكونفدرالية ، ولكن لم يحالفنا الحظ ، والنسخة الحالية مركزين للغاية وهدفنا الوصول إلى أبعد نقطة أنا وكل زملائى في الفريق على قلب رجل واحد " .

كان المفترض أن تقام منافسات الأوليمبياد في الصيف الماضي ، ولكنها تأجلت بسبب فيروس كورونا المستجد ، فبالتالى تنطلق أوليمبياد طوكيو في 23 يوليو وتنتهى 8 أغسطس ، ويتأهل من كل مجموعة المتصدر والوصيف إلى دور الثمانية .

في الصيف الماضي نجح المنتخب المصري الأوليمبي، بقيادة كابتن شوقي غريب ، في التأهل لدور الألعاب الأوليمبية بطوكيو ، وذلك بعدما توج بطلا لكأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما ، والتي أقيمت في مصر في عام 2019 ، و نجحت مصر في تحقيق الفوز على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية ، وذلك في الأشواط الإضافية ، وسجل كريم العراقي، ورمضان صبحي ، ثنائية الفراعنة في هذه المبارا ة