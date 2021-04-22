/628194/محدث-لحظة-بلحظة-نتيجة-مباراة-الزمالك-والإنتاج-الحربي

إنطلاق صافرة البداية د1 ضربة حرة للإنتاج الحربي د2 ضغط جيد من الإنتاج الحربي د4 انسجام على الكرة في وسط الملعب من كلا الفريقين د5 هجمة وعرضية لنادى الزمالك د7 رمية تماس للإنتاج الحربي د8 ضربة حرة جديدة للإنتاج الحربي د9 ارتباك داخل منطقة جزاء الزمالك وكرة خطيرة يخرجها أبو جبل د10 اول ركنية لنادى الزمالك من الجهة اليمنى د11 رمية تماس لنادى الزمالك د13 محاولات من قبل لاعبى الزمالك د14 ضربة حرة للإنتاج الحربي من فاول على عبداللة جمعة د15 ضربة حرة مباشرة لللإنتاج على المثلوثي د17 ضغط مستمر من الإنتاج الحربي د19 مطالبة لاعبي الزمالك بضربة جزاء والرجوع للفار د20 ضربة جزاء للزمالك ينفذها أشرف بن شرقي 21 الهدف الأول للزمالك بقدم أشرف بن شرقي عن طريق ضربة الجزاء تقام مباراة الزمالك والإنتاج الحربي على إستاد السلام ضمن منافسات الدورى المصرى الممتاز، ويدخل الأبيض لقاء اليوم في محاولة تحقيق الفوز ، والحفاظ على صدارة الدورى بعد التعسر أمام الأهلى في مباراته السابقة في الدورى . تشكيل فريق الزمالك أمام الإنتاج الحربي: في حراسة المرمي: محمد أبو جبل. في خط الدفاع:محمد عبد الشافي- محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي. خط الوسط: طارق حامد- فرجاني ساسي – عبدالله جمعة - أشرف بن شرقي – أحمد سيد زيزو. في خط الهجوم: حميد احدادي . يتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمود عبد الرحيم “جنش” وأحمد فتوح ومحمد عبد السلام ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر ومحمد أشرف “روقا” وحسام أشرف ومروان حمدي وسيف الدين الجزيري تشكيل فريق الإنتاج الحربي في حارس: أحمد يحيى في خط الدفاع: علي فتحي – معاذ الحناوي – محمد بازوكا – السيد الشبراوي في خط الوسط: حميد ماو – محمد سوستة أمامهما: محمد رمضان – مصطفى البدري – محمد طلعت في خط الهجوم: محمد فييرا

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