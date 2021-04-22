يوسف الشريف يحل محل دنيا سمير غانم بـ كوڤيد 25

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صرح مسئولي مسلسل كوڤيد 25، بأنه سيُعرض على فضائية قناة "الحياة" بدءًا من الأربعاء المقبل الموافق 16 رمضان، بدلًا من مسلسل عالم موازي عقب الأزمة التي تعرض لها بسب إصابة طاقم العمل بفيروس كورونا المستجد.

دوت الخليج يرصد تفاصيل استبدال مسلسل عالم موازي بمسلسل كوڤيد 25 وموعد عرضه، فضلًا عن تفاصيل العمل والأزمة الذي تعرض لها مسلسل عالم موازي.

مواعيد عرض مسلسل كوڤيد 25

كما يعُرض مسلسل"كوڤيد 25" على قناة "on"، بعد انتهاء عرض مسلسل "بين السماء والأرض" للنجم هاني سلامة، وقناة "روتانا الخليجة" و "Mbc 1".

قصة مسلسل "كوڤيد 25"

ينتمي مسلسل كوڤيد 25 إلى نوعية أعمال الـ 15 حلقة، وتدور أحداثه في المستقبل حول طبيب يترأس مجموعة طبية متخصصة في صنع لقاحات لمواجهة فيروسات عديدة في العالم، وتطورات الفيروس التي من شأنها تغير الحياه بأكملها في حالة من الإثارة والتشويق.

صناع عمل مسلسل كوڤيد 25

مسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، آيتن عامر، أحمد صلاح حسني، رندا البحيري، ميرنا نور الدين، إدوارد، ميدو عادل، ديانا هشام، زكي فطين عبد الوهاب، عماد رشاد وأمير صلاح الدين، ومن تأليف إنچي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.

أزمة مسلسل "عالم موازي"

ومن الجدير بالذكر أن مسلسل "عالم موازي" تعرض لأزمة بعد إصابة بطلة العمل دنيا سمير غانم والمخرج هشام جمال بفيروس كورونا مما عطل التصوير، وانتهى به الأمر إلى خروجه من السباق الرمضاني لهذا العام 2021.