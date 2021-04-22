دقيقة رمضانية.. مستشار المفتى يوضح حكم تذوق الطعام فى نهار رمضان

جدة - نرمين السيد - وقال مجدى عاشور إن أهم ما فى نهار رمضان ألا يدخل أى شىء من المفطرات إلى جوف الإنسان وهذه هى القاعدة الأصلية فى هذا الأمر، وبالنسبة لتذوق الطعام يجوز لمن ليس لديها خبرة فى المقادير المطلوبة لإعداد الطعام أن تتذوقه بطرف لسانها.
وأوضح المستشار العلمى لمفتى الديار المصرية أنه بالنسبة للمرأة التى لديها خبرة فى وضع المقادير فيكره لها أن تتذوق الطعام، علما بأنه إذا ذاقت المرأة الطعام ثم بصقت ما تذوقته فصيامها صحيح.
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