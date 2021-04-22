مصر تدين هجوم إرهابى استهدف فندق فى جنوب غربى باكستان

جدة - نرمين السيد - أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، عن بالغ إدانتها للهجوم الإرهابى الذى استهدف فندق بمقاطعة "كويتا" جنوب غربى باكستان، وأسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 12 آخرين.





وتتقدّم مصر حكومةً وشعبًا، بخالص التعازى إلى حكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية، وأسر ضحايا العملية الإرهابية الغاشمة، مع التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين. وأعربت مصر عن وقوفها مع باكستان فى هذا الظرف الأليم، وتؤكد مجددًا على تضامنها مع باكستان الصديقة من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بجميع أشكالها وصورها.

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